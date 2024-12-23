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В Башкирии семь человек пострадали в ЛТП со школьным автобусом и бензовозом

В Башкирии автобус с детьми столкнулся с бензовозом
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МЧС России

В Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Балтачевском районе, недалеко от деревни Ташлы-Елга. На кадрах с места видно, что автобус сошел с дороги. Передняя часть транспортного средства серьезно пострадала, задняя дверь деформирована. Фура свернула в сугроб.

В момент аварии в салоне находились семнадцать детей и двое взрослых. В результате пострадали семь человек, пятеро из которых – учащиеся.

«Водитель бензовоза не пострадал. Всех остальных детей забрали родители», – сообщается в публикации.

На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Челябинской области перевернулся автобус с участниками детской спортивной команды. Всего в салоне находились 25 школьников, пострадали трое. Инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением.

Ранее в массовом ДТП в Москве пострадали 15 человек.

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