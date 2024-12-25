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Россиян предупредили об увеличении штрафов за нарушение ПДД с 1 января

Юрист Адамс: штраф за превышение скорости с 1 января вырастет до 750 рублей
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Depositphotos

Генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс напомнил в беседе с РИА Новости, что с 1 января 2025 года увеличатся некоторые штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Он отметил, что многие размеры таких штрафов не менялись годами, теряя свою актуальность на фоне инфляции и роста доходов. Эксперт привел в пример штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч, который ранее составлял 500 рублей. С 1 января он увеличится до 750 рублей, сказал Адамс.

Как обратил внимание юрист, вождению в нетрезвом виде будет уделяться особое внимание. Штраф за это нарушение вырастет с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.

«Аналогичный штраф грозит и за отказ от медицинского освидетельствования, что, по сути, приравнивается к признанию вины», — продолжил эксперт.

Он также заявил, что изменения затронули и порядок оплаты штрафов.

«Теперь вместо 50% от суммы в течение 20 дней нарушителям придется заплатить 75%. Однако льготный период увеличен до 30 дней, что уравновешивает новые условия и дает водителям больше времени для выполнения обязательств», — добавил Адамс.

12 декабря Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД с 1 января следующего года. Позже Совет Федерации одобрил данный закон. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее автоэксперты раскритиковали повышение штрафов за нарушение ПДД.

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