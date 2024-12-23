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ЦБ раскрыл, где россияне мошенничают с ОСАГО больше всего

ЦБ назвал четыре региона, где россияне мошенничают с ОСАГО больше всего
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Центробанк назвал регионы с самыми высокими рисками недобросовестных действий в ОСАГО. По состоянию на 1 октября 2024 года ими стали Ингушетия, Дагестан, Чечня, а также Новосибирская область, говорится в исследовании регулятора.

Также рядом с «красной» зоной оказались Липецкая и Ульяновская области, Приморский край и Карачаево-Черкесия.

В ЦБ добавили, что доля страховых премий в «красных» регионах составила всего 3,01% российского рынка ОСАГО. В то же время на подобные выплаты в указанных регионах пришлось 5,66% от суммарного объема выплат по стране.

До этого сообщалось, что высокий уровень ключевой ставки повлияет на доступность автокредитования.

«Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% демонстрирует стремление регулятора удерживать баланс между необходимостью борьбы с инфляцией и поддержанием экономической активности. Это решение дает сигнал рынку, что в ближайшей перспективе резких изменений не ожидается, а в среднесрочной перспективе возможно снижение ставки», — считают в компании «Рольф».

Ранее ставки автокредитов по 27% испугали покупателей автомобилей.

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