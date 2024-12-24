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На видео попало, как водитель автобуса избил самарчанина из-за отсутствия чека об оплате

В Самаре на видео попало, как водитель избил пассажира из-за отсутствия чека

В Самаре 22 декабря водитель побил и вытолкал из автобуса пассажира за отсутствие бумажного чека об оплате проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Пассажир оплатил поездку через СБП, а водитель потребовал чек. Пассажир показал ему оплату в банке, но водитель все равно вытолкал его из автобуса», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели конфликт на видео. На кадрах видно, как водитель требует от самарчанина чек об оплате, при этом пассажир показывает приложение банка, где есть эта информация. Водитель автобуса не верит, его смущает, что время оплаты стоит по двум часовым поясам. Мужчина берет пассажира за кофту, перемещает его к выходу, несколько раз бьет, выталкивает из автобуса, при этом сам выходит на улицу, где еще раз ударяет самарчанина рукой.

До этого сообщалось, что житель Красноярска протаранил на своем автомобиле десятки машин. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Ранее москвич проехал на моноколесе по трассе.

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