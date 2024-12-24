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Водитель угрожал выкидыванием детей из автобуса из-за громких смартфонов

В Приморье водитель захотел выбросить детей из автобуса из-за шумных смартфонов
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Телеграм-канал «Amur Mash»

В Приморском крае водитель автобуса угрожал выкинуть из салона детей из-за громких звуков уведомлений на телефонах. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«На маршруте №25 в Уссурийске люди жалуются регулярно. Говорят, шофер часто хамит пожилым. В этот раз под раздачу попали школьники 11–12 лет. Всю дорогу чатились на полной громкости — пиликанье взбесило мужчину. Сделал несколько замечаний, а потом припугнул, что выпнет мелких из салона», — говорится в публикации.

Отмечается, что за детей вступилась пассажирка автобуса. Дальнейшая поездка прошла в полной тишине.

В Самаре 22 декабря водитель побил и вытолкал из автобуса пассажира за отсутствие бумажного чека об оплате проезда.

Очевидцы запечатлели конфликт на видео. На кадрах видно, как водитель требует от самарчанина чек об оплате, при этом пассажир показывает приложение банка, где есть эта информация. Водитель автобуса не верит, его смущает, что время оплаты стоит по двум часовым поясам. Мужчина берет пассажира за кофту, перемещает его к выходу, несколько раз бьет и выталкивает из автобуса.

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