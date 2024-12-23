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Водителям рассказали о вреде употребления насвая за рулем

Автоэксперт Сажин: употребление насвая за рулем ведет к ДТП
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Shutterstock

Употребление насвая за рулем, что часто делают таксисты, может привести к ДТП. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на автоэксперта Владимира Сажина.

«Здравомыслящий человек не будет себе добровольно в рот засовывать смесь, в составе которой, простите, есть куриное или другое дерьмо. А наши граждане из азиатских республик, например, спокойно употребляют его за рулем. Они даже не стесняются. И последствия бывают куда страшнее, чем просто неприятный запах», — сказал Сажин.

По его словам, насвай может вызывать не только физическое, но и психологическое воздействие на водителя. Он пояснил, что если случайно сглотнуть слюну с веществом, то это как минимум может вызвать страшное отравление, а как максимум — привести к летальному исходу. Водители также могут становиться неадекватными, также возрастает риск ДТП.

Эксперт также отметил, что насвай обязательно нужно приравнять к наркотическим веществам.

До этого стало известно, что в Москве таксиста обвиняют в изнасиловании клиентки.

Инцидент произошел на улице Кошкина. По версии следствия, мужчина припарковался и надругался над женщиной в салоне своей машины.

После произошедшего водителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании. Фигуранту уже предъявили обвинение.

Проводятся все необходимые мероприятия, которые направлены на сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее в Петербурге таксист напал с ножом на пассажира за отказ платить.

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