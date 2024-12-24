На видео попало возгорание сброшенной с квадрокоптера зажигательной смеси в Ленобласти

В Ленобласти на видео попало возгорание от зажигательной смести с квадрокоптера

В Ленинградской области в городе Подпорожье 20 декабря между двумя машинами загорелась зажигательная смесь, которую сбросили с квадрокоптера. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Возле двух машин, припаркованных во дворе на Волховской улице, с квадрокоптера сбросили пакет с горючей жидкостью. На кадрах видно, что возникла яркая вспышка. Пожар потушил хозяин автомобилей вместе с соседом, который видел коптер с балкона», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как между автомобилями происходит возгорание, после чего прибегают люди и начинают тушить пожар.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Личность поджигателя до сих пор не установлена.

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