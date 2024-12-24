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Россиянин изрезал ножом таксиста и угнал его Lada Granta

Омич несколько раз ударил ножом таксиста и угнал его Lada Granta

Омич ударил несколько раз ножом таксиста, чтобы угнать его автомобиль. Об этом сообщает Омская полиция в своем Telegram-канале.

«Установлено, что около 02:00 часов находившийся в состоянии алкогольного опьянения сельчанин вызвал такси, чтобы проехать в пределах поселка. В автомобиле мужчина достал нож и стал наносить удары водителю. Тот в ходе завязавшейся борьбы успел увернуться от ножа и выбежать из салона машины», — говорится в публикации.

Впоследствии угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. Его задержала полиция. По словам злоумышленника, он хотел доехать до знакомой в Ханты-Мансийске.

До этого стало известно, что в Москве таксиста обвиняют в изнасиловании клиентки.

Инцидент произошел на улице Кошкина. По версии следствия, мужчина припарковался и надругался над женщиной в салоне своей машины.

После произошедшего водителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании. Фигуранту уже предъявили обвинение.

Ранее замглавы челябинского миндортранса оказался членом дорожной ОПГ.

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