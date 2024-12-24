Петербурженка дала сумкой по лицу сотруднику ДПС и отпинала его ногами

В Петербурге женщина избила сумкой сотрудника ДПС и отпинала его ногами

В Санкт-Петербурге женщина избила сумкой инспектора ДПС и отпинала его ногами. Об этом сообщает местная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Ранним утром 27 октября 2024 года обвиняемая пыталась отвоевать автомобиль друга, который сотрудники ГИБДД на законных основаниях хотели эвакуировать <...> Женщина ударила сотрудника правоохранительных органов сумочкой по лицу. Продолжая препираться с полицейским, она два раза пнула его по ноге», — заявили в надзорном ведомстве.

В результате против 39-летней петербурженки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

До этого в Саранске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя тонированной «Нивы», который приехал на помощь другу, попавшему в ДТП.

Водитель Opel Mokka не справился с управлением и выехал на центральную часть кольцевой развязки, пробив три колеса о бордюр. Он позвонил другу и попросил вытащить его машину обратно на проезжую часть, чтобы затем погрузить на эвакуатор. Аварийную машину заметили сотрудники ДПС, которые убедились, что водитель Opel трезв, и составили протокол по части 3.1 ст.12.5 КоАП РФ на его друга.



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