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Названы шесть привычек водителей, которые сокращают срок службы АКП

Автоэксперт Васильев перечислил шесть привычек, сокращающих срок службы АКП
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Longfin Media/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт Егор Васильев в интервью 1prime.ru рассказал, что автоматическую коробку передач (АКП) могут вывести из строя привычки водителя.

«Ни в коем случае не стоит пытаться одновременно пользоваться педалями газа и тормоза. Это приводит к увеличению нагрузки на трансмиссию, из-за чего начинается ее ускоренный износ», — сказал Васильев.

Не стоит пытаться выезжать на бездорожье, так как у современных роботов и вариаторов это может привести к перегреву сцепления или ремня.

Также эксперт не рекомендовал буксировать прицепы, так как это тоже приводит к перегревам коробки.

При парковке сначала надо активировать стояночный тормоз и только потом включать режим Parking. Это снимет с коробки ненужную нагрузку.

Кроме того, стоит раз в 50 тыс. км менять масло в коробке передач.

Во время старта зимой автомобиль надо вести в щадящем режиме, чтобы дать коробке прогреться.

До этого стало известно, что среди узлов АКП, которые ломаются чаще, можно назвать, например, гидротрансформатор, масляный насос, гидроблок и тросовый привод. К тем или иным поломкам АКП нередко приводят несвоевременное обслуживание, агрессивная манера вождения, перегрев коробки передач из-за пробуксовки или спортивного режима, использование некачественного масла.

Средняя стоимость ремонта АКП автомобиля в России варьируется в зависимости от модели и марки машины, типа АКП и сложности ремонта. Частичный ремонт (замена фрикционов, гидротрансформатора или гидроблока) может в среднем составлять от 50 до 150 тыс. руб. Капитальный ремонт с заменой всех основных компонентов может варьироваться от 150 до 300 тыс. руб. Стоимость полной замены АКП начинается в среднем от 200-250 тыс. руб.

Ранее россиянам назвали признаки неисправности автоматической коробки передач.

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