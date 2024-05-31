Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские дилеры назвали четыре признака неисправного «автомата»

Авилон назвал четыре признака неисправности автоматической коробки передач

close
100%
Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Посторонние звуки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач (АКП) и запах гари в салоне могут говорить о серьезной неисправности этого агрегата. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Среди основных признаков неисправности автоматической коробки передач можно назвать, например, пробуксовку. Когда передачи проскальзывают или не переключаются должным образом. Сюда же можно отнести такой признак, как пробуксовка при разгоне – когда автомобиль медленно разгоняется или проскальзывает при попытке ускориться.

На неисправность «автомата» указывает и жесткое или резкое переключение передач, когда может ощущаться толчок, удар или рывок.

Кроме того, признаками неисправности АКП могут стать необычные шумы, доносящиеся из коробки передач, такие как гудение, визг, скрежет и прочее.

Также автовладельца должен насторожить и запах гари, который нередко указывает на перегрев и неисправность автоматической трансмиссии, предупредил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что произойдет, если из АКП вытечет все масло.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами