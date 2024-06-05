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Названы самые частые поломки автоматической коробки передач

«Авилон» назвал четыре детали АКП, которые чаще всего ломаются

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Автоматическая коробка передач (АКП), как и любая другая, может выйти из строя. Есть четыре узла в АКП, которые чаще всего ломаются в процессе эксплуатации автомобиля. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«Среди узлов АКП, которые ломаются чаще, можно назвать, например, гидротрансформатор, масляный насос, гидроблок и тросовый привод. К тем или иным поломкам АКП нередко приводят несвоевременное обслуживание, агрессивная манера вождения, перегрев коробки передач из-за пробуксовки или спортивного режима, использование некачественного масла», — сказал эксперт.

По словам Константинова, средняя стоимость ремонта АКП автомобиля в России варьируется в зависимости от модели и марки машины, типа АКП и сложности ремонта.

Если говорить о примерных ценовых диапазонах на рынке, то частичный ремонт (замена фрикционов, гидротрансформатора или гидроблока) может в среднем составлять от 50 до 150 тыс. руб. Капитальный ремонт с заменой всех основных компонентов может варьироваться от 150 до 300 тыс. руб. Стоимость полной замены АКП начинается в среднем от 200-250 тыс. руб., отметил специалист.

Ранее россиянам назвали признаки неисправности автоматической коробки передач.

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