Россияне стали массово получать штрафы за слишком новогодние автомобили

В России водителей стали массово штрафовать за слишком новогодние автомобили, обмотанные гирляндой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ «Внесение изменений в конструкцию транспортного средства» <...> инспекторы могут и вовсе потребовать снять гирлянды с авто, а потом приехать в отделение и показать, что ничего лишнего на машине больше нет» — говорится в публикации.

Кроме того, многие россияне стали устанавливать на крыши авто небольшие елки, при этом не стараясь их как следует закрепить. Также некоторые обматывают гирляндами весь кузов, подключая ее к электросистеме автомобиля. В этом случае водитель получит штраф за вмешательство в проводку машины.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр посоветовал подключать12-вольтовую гирлянду в прикуриватель. По его словам, это не будет считаться изменением конструкции автомобиля. А вот елки лучше устанавливать на багажник.

До этого житель Амурской области превратил свой автомобиль в гирлянду к Новому году. Теперь его ищет полиция.

«Сияющая Toyota WiLL VS на все сто готова к встрече 2025-го. Авто без внимания не остается — люди любуются и снимают на камеры. Только вся эта красота вне закона — разноцветные огоньки размещать на капотах нельзя», — передавал Telegram-канал Amur Mash.

Ранее водитель протаранил десятки автомобилей в Красноярске.