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Депутаты предложили увеличить себе штрафы

Shot: депутаты захотели ужесточить закон против себя после роста штрафов за ПДД
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В России депутаты предложили увеличить себе штрафы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«С инициативой выступил депутат Госдумы от «Новых людей» Владимир Плякин. По его словам, штрафы для чиновников, которых иногда наказывают за хамство, необходимо проиндексировать. Особенно с учетом того, что совсем недавно были увеличены штрафы за нарушения ПДД», — говорится в публикации.

На сегодняшний день за хамство чиновников штрафуют до 100 тыс. рублей и до 150 тыс. за повторное нарушение. А вот наказание за «отписки» гражданам составляет 5 тыс. рублей. Плякин считает, что штрафы за хамство следует увеличить в полтора раза, а за отписки — в два раза.

До этого Госдума повысила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Скидку при оплате штрафов срезали в два раза. Вместе с этими поправками депутаты неожиданно провели и новые ужесточения правил для водителей. Подробности — читайте в материале «Газеты.Ru».

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