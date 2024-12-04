Россиянам рассказали, как не позволить авто сгнить от зимних реагентов

Реагенты помогают бороться с гололедицей, однако из-за них на кузове автомобиля начинает появляться коррозия. Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова рассказала «Российской газете», как избежать неприятных последствий.

«Лучшая защита — антикоррозийная обработка кузова. Да, мы уже говорили, что на современных автомобилях такая защита изначально присутствует, но обработка перед зимним периодом точно не будет лишней. Это создаст дополнительный слой, который увеличит эффективность в борьбе с коррозией», — сказала эксперт.

Кроме того, зимой надо чаще мыть автомобиль, удаляя грязь с порогов, арок и нижних частей дверей. Также надо избегать езды по глубоким лужам, так как в них оседают концентрированные соли, забрызгивающие днище машины.

Зимой необходимо использовать защитные полироли. После их нанесения на кузов создается защитная пленка, которая не пропускает вредные химические вещества.

Следует также часто мыть колесные диски. Если этого не делать, из-за воздействия реагентов они могут заржаветь, пояснила Трушкова.

До этого руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев заявил что проходить нулевое ТО на китайских автомобилях необходимо из-за особенностей обкатки.

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