Россиянам рассказали, как отогреть бачок омывателя в автомобиле

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо рассказал, как отогреть замерзший бачок омывателя.

«Днем можно поставить машину в подземный паркинг или на ночь в теплый гараж. Также можно воспользоваться помещением ремзоны в ближайшем автосервисе. Перед этим желательно хорошо прогреть двигатель», — сказал эксперт.

Второй способ — заехать на мойку. Там можно залить горячую воду в замерзший бачок. Еще специалист предлагает снять бачок омывателя и отогреть его дома. Также можно взять фен и направить поток теплого воздуха в горловину бачка. Пятый способ — засыпать в бачок соль. Для этого понадобится пачка соли, которую. Избавиться ото льда получится быстро.

Кроме того, Кацубо предлагает залить в бачок незамерзающую жидкость. Чем на более низкие температура рассчитана незамерзайка, тем лучше. Можно отогреть бачок лампой. После того как залили в бачок незамерзайку, надо погрузить в горловину подключенную к аккумулятору лампу.

Восьмой способ потребует наличия компрессора. После того как поверх льда будет залита незамерзайка, в горловину бачка нужно опустить шланг шинного компрессора и включить подачу воздуха. Благодаря пузырям жидкость будет перемешиваться, и лед быстро растает. То же самое можно сделать, но только грушей для перекачки бензина.

До этого журнал «За рулем» рассказал, что самостоятельное изготовление зимней стеклоомывающей жидкости из концентратов не несет финансовой выгоды, также концентрат не поможет разморозить замерзший бачок стеклоомывателя.

Среди испытанных журналом 13 образцов самодельной незамерзайки из концентратов минимальное воздействие на резиновые детали автомобиля обнаружил только один препарат. Еще один показал аномально высокое воздействие на резину. Также в продаже оказались несколько образцов, изготовленных из метанола, использование которого для омывающих жидкостей запрещено в России.

Ранее сообщалось, что «незамерзайка» для авто рекордно подорожала в России.