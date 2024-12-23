Москвич проехал на моноколесе со скоростью 100 км/ч и попал на видео

В Москве сняли на видео человека на моноколесе, который ехал 100 км/ч по трассе

На Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве сняли на видео человека, который ехал на моноколесе со скоростью около 100 км/ч. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, что пользователь моноколеса движется в среднем ряду скоростной трассы наравне с автомобилями. Он одет в теплую куртку, на голове шлем. Водитель, снявший видео, перевел камеру смартфона с человека на спидометр собственной машины, который показывал в этот момент около 100 км/ч.

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), передвигаться на средствах индивидуальной мобильности запрещено по автомагистралям и скоростным городским дорогам, предназначенным для автомобилей. На участке СВХ, где произошел инцидент, для машин установлено ограничение скорости 90 км/ч.

Ранее «Газете.Ru» сообщили в Росстандарте, что в 2025 году в России вступит в действие ГОСТ на электровелосипеды, ограничивающий их скорость.