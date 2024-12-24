Водитель протаранил десятки автомобилей в Красноярске

Житель Красноярска протаранил на своем автомобиле десятки машин. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Виновника аварий задержали.

«Во дворах жилых домов на улице Светлова неизвестный, управляя иномаркой, совершил ряд ДТП. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ППС которыми правонарушитель был доставлен в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался местный житель. До того, как сесть за руль он отмечал день рождения. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

По данным Telegram-канала «Проспект Мира», повреждено около 80 автомобилей. Пострадавших нет.

До этого в Саранске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя тонированной «Нивы», который приехал на помощь другу, попавшему в ДТП. За тонировку не по ГОСТу предусмотрен штраф в 500 рублей.

Ранее на видео в Москве попал человек, который ехал на моноколесе по трассе со скоростью 100 км/ч.