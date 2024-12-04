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На видео попала машина, которая провалилась под асфальт из-за разлива кипятка в Петербурге

В Петербурге на видео попало авто, которое ушло под асфальт из-за разлива кипятка

В Санкт-Петербурге 4 декабря машина провалилась под асфальт из-за прорыва трубы с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

На Серпуховской улице при разливе горячей воды под кроссовером SsangYong, который стоял на парковке, образовалась яма. Передняя часть машины провалилась под асфальт, а левое колесо зависло в воздухе. Машина простояла в воде около часа, затем ее эвакуировали.

По словам владелицы, машина не получила серьезных повреждений, однако на панели приборов загорелся индикатор низкого давления масла. Ущерб женщине возместят, заверили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Уточняется, что в настоящее время специалисты проводят ремонтные работы, которые завершат к пяти утра 5 декабря. До этого времени в часть домов на Серпуховской не будет подаваться тепло и горячая вода.

До этого в Солнечногорске неизвестный растягивал между деревьями веревку из-за шума мотоциклов, что стало причиной травмирования байкера.

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