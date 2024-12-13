Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как действовать, если дорожная камера завышает скорость

Юрист Митин назвал три шага обжалования штрафа с камеры, завышающей скорость

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Гражданин не может напрямую инициировать поверку некорректно работающей дорожной камеры, но при обжаловании полученного штрафа должен обратить внимание ГАИ и суда на разные показания в штрафной квитанции и на собственном видеорегистраторе. Об этом пишет «За рулем» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрия Митина.

«В вашей жалобе в ГАИ или вышестоящие инстанции подробно опишите ситуацию, укажите номер камеры и приложите видеозапись. В жалобе необходимо обосновать необходимость проверки камеры на предмет некорректной работы. Ваша жалоба послужит основанием для проведения проверки, но не гарантирует автоматическую внеплановую поверку», — приводит издание слова Митина.

После отправки жалобы в ГАИ следует обратиться за юридической помощью, а затем подать иск в суд. Шансы на то, что штраф будет отменен, зависят от качества записи с регистратора, других доказательств, а также от позиции суда и представителей Госавтоинспекции, указал Митин.

Ранее стало известно, за что российских водителей могут оштрафовать на АЗС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами