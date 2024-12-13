Россиянам рассказали, как действовать, если дорожная камера завышает скорость

Гражданин не может напрямую инициировать поверку некорректно работающей дорожной камеры, но при обжаловании полученного штрафа должен обратить внимание ГАИ и суда на разные показания в штрафной квитанции и на собственном видеорегистраторе. Об этом пишет «За рулем» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрия Митина.

«В вашей жалобе в ГАИ или вышестоящие инстанции подробно опишите ситуацию, укажите номер камеры и приложите видеозапись. В жалобе необходимо обосновать необходимость проверки камеры на предмет некорректной работы. Ваша жалоба послужит основанием для проведения проверки, но не гарантирует автоматическую внеплановую поверку», — приводит издание слова Митина.

После отправки жалобы в ГАИ следует обратиться за юридической помощью, а затем подать иск в суд. Шансы на то, что штраф будет отменен, зависят от качества записи с регистратора, других доказательств, а также от позиции суда и представителей Госавтоинспекции, указал Митин.

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