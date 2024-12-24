Россиянам стало проще купить подержанный автомобиль

Сервис Авто.ру и платформа hh.ru обновили полугодовой индекс доступности легковых автомобилей (Индекс ДА), который показывает, сколько медианных зарплат нужно для покупки подержанных машин-маркеров Lada Vesta и Hyundai Solaris. Исследование есть у «Газеты.Ru».

«С июня по ноябрь 2024 года подержанные автомобили стали доступнее для россиян. Если в июне среднестатистический житель России мог приобрести Lada Vesta за 16,8 медианной зарплаты, то к ноябрю Индекс ДА снизился на 12,9%, и достаточно уже 14,6 зарплаты. Для Hyundai Solaris Индекс ДА также снизился на 12,3%: с 21,9 в июне до 19,2 в ноябре 2024 года», — говорится в исследовании.

Отмечается, что автомобили стали доступнее из-за роста зарплат в стране. В ноябре 2024 года средняя заработная плата в РФ составила 80 тыс. рублей, что на 13,5% больше, чем в июне. Кроме того, стоимость подержанных Lada Vesta и Hyundai Solaris немного снизилась за полгода. Lada Vesta стоит на рынке 1,1 млн рублей, а Hyundai Solaris 1,5 млн рублей.

До этого стало известно, что в России в ноябре обвалились на 32% продажи новых автомобилей в сравнении с октябрем и составили 342 млрд рублей. Суммарно за 11 месяцев 2024 года в России новых машин продали на 4,2 трлн рублей.

Согласно данным «Автостата», больше всего в ноябре было продано новых Lada (49 млн рублей). Самой популярной моделью оказалась Lada Granta. Также в ноябре китайский автобренд Haval обогнал Geely и Chery по показателям продаж, заняв второе место в топе (41 млрд рублей). На третьем и четвертом местах оказались Geely (34,3 млрд рублей) и Chery (29,5 млрд рублей). «Пятерку» лучших замкнул автобренд Changan (17,2 млрд рублей).

Ранее был назван топ-3 автомобилей с пробегом, которые чаще всего покупают россияне.