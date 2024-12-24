Названы все автомобильные новинки Sollers в 2025 году

Sollers перечислил шесть новых авто, которые появятся на рынке РФ в 2025 году

В 2025 году на российском рынке появятся несколько новинок от автопроизводителя Sollers. Об этом сообщает «Автостат».

В первой половине 2025 года на рынке появится новое поколение модели Sollers Atlant. Автомобиль получит новое оформление передней части кузова и обновленный интерьер.

На рынок компактных грузовых фургонов выйдет модель Sollers SF1. В сегменте пикапов появятся модели ST8 и ST9. Также в 2025-м планируется активно развивать семейства автобусов Sollers SA и среднетоннажных грузовиков Sollers TR, производство которых стартовало в этом году.

До этого стало известно, что версия рамного пикапа Sollers ST8 с бензиновым двигателем 2.4 литра мощностью 204 л.с. оценена в 2,9 млн рублей. ST8, оснащенный 136-сильным дизелем 2.0 литра, стоит 3 млн рублей. Вне зависимости от выбранного агрегата модель комплектуется МКП и системой полного привода.

Старт серийного производства пикапа по технологии полного цикла намечен на первый квартал 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск).

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