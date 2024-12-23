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Названы российские цены пикапа Sollers ST8

Пикап Sollers ST8 будет стоить в России от 2,9 млн рублей
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Пресс-служба Sollers

Рамный пикап Sollers ST8 будет стоить в России от 2,9 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

«Версия с бензиновым двигателем 2.4 литра мощностью 204 л.с. оценена в 2,9 млн рублей, ST8, оснащенный 136-сильным дизелем 2.0 литра, стоит 3 млн рублей. Вне зависимости от выбранного агрегата модель комплектуется МКП и системой полного привода», — говорится в сообщении газеты.

Старт серийного производства пикапа по технологии полного цикла намечен на первый квартал 2025 года. Автомобиль и часть автокомпонентов будут производиться на площадке индустриального парка УАЗ (Ульяновск).

До этого стало известно, что компания «Соллерс» собирается запустить производство минивэнов в декабре текущего года. Компания отметила рост продаж в этом сегменте. Производство новых минивэнов планируют наладить на площадке «Соллерс Алабуга».

Новинка поступит в салоны в первом квартале 2025 года.

Ранее стало известно, когда начнется выпуск автомобилей на бывшем заводе GM в Петербурге.

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