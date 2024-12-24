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Стало известно о планах автомарки Evolute в России на 2025 год

Автомарка Evolute заявила о планах по расширению модельной линейки
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Evolute

Представители бренда Evolute рассказали о планах по локализации и расширению модельной линейки. Об этом сообщает «Российская газета».

«Мы активно занимаемся подготовкой цеха сварки и окраски, что позволит увеличить долю локализованных компонентов в наших автомобилях», — сообщили в пресс-службе Dongfeng — компании-партнёре «Моторинвест» по выпуску гибридов и электрокаров Evolute.

По словам представителей, также идут работы над локализацией наукоемких компонентов, например, электромоторов и тяговых батарей. В этом году совместно с партнером уже провели несколько циклов испытаний по проекту с городским кроссовером Evolute i-Joy, который может производиться серийно.

До этого сообщалось, что в 2025 году на автомобиль i-Joy планируется установка электродвигателя и трансмиссий отечественного производства. Также будут локализованы некоторые пластиковые детали и резинотехнические изделия на автомобили Evolute.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России сильноподорожает бензин.

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