Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отечественный кроссовер Evolute i-Joy получит новый двигатель

Кроссовер Evolute i-Joy оснастят мотором и трансмиссий российского производства

close
Evolute

В России наладят выпуск кроссоверов Evolute i-Joy с отечественным электродвигателем и трансмиссией. Об этом сообщает «Автостат».

«В 2025 году на автомобиль i-Joy планируется установка электродвигателя и трансмиссий отечественного производства. Также будут локализованы некоторые пластиковые детали и резинотехнические изделия на автомобили Evolute», — говорится в сообщении.

Российская компания «Моторинвест» запустила серийное производство и продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy в 2022 году.

Электромобиль Evolute i-Joy получит электромотор мощностью 176 л. с. и аккумуляторную батарею емкостью 53 кВт. Запас хода машины составляет 405 км. Зарядить аккумулятор через разъем CCS-2 с 30% до 80% можно будет за 30 минут.

До этого стало известно, что эксплуатация электрического кроссовера Evolute i-Sky в Москве потребует от владельца 2,9 млн рублей за 5 лет, на содержание седана Evolute i-Pro за тот же период потребуется 1,8 млн рублей, кроссовера i-Joy — 2,1 млн рублей.

Ранее россиянам назвали пять приличных авто за 200 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами