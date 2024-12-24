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В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за препятствование движению скорой помощи

Вице-спикер Чернышов: нужно уголовно наказывать за затруднение движения скорой
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Заместитель председателя Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести уголовную ответственность за умышленное препятствование движению автомобилям скорой помощи. Об этом, ссылаясь на обращение парламентария к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, сообщает РИА Новости.

Чернышов считает необходимым расширить состав уголовной статьи за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, распространив ее на умышленное затруднение движения для автомобилей скорой помощи, включая блокирование въездов в больницы и лечебные учреждения.

Депутат подчеркнул, что в последние годы известны лишь единичные случаи возбуждения уголовных дел при подобных обстоятельствах, и лишь в исключительных ситуациях дела доводились до суда.

Чернышов отметил, что при защите жизни и здоровья граждан необходимо действовать решительно и последовательно.

22 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель фургона «Газель» не пропускал машину скорой помощи, которая ехала с включенной сиреной и светосигналами.

Ранее машина депутата Ленобласти врезалась в автомобиль скорой помощи в Петербурге.

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