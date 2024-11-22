Попало на видео, как «Газель» закрывает дорогу скорой помощи в Петербурге

В Санкт-Петербурге 21 ноября водитель фургона «Газель» не пропускал машину скорой помощи, которая ехала с включенной сиреной и светосигналами. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП».

«На Пискаревском проспекте водитель «Газели» не пропускал скорую помощь, еще и пользовался преимуществом, которое люди предоставляли машине с мигалками! Из-за него в зеркалах заднего вида машины скорой было не видно, только слышно», — пишет паблик.

На кадрах видно, что автомобилисты создают коридор спасения для проезда машины скорой помощи, но вместо нее туда влезает «Газель», которая не уступает дорогу автомобилю службы спасения. Далее водитель скорой перестраивается в другой ряд для того, чтобы обогнать грузовик, но при первой же возможности «Газель» меняет полосу движения и снова становится перед госпитальным фургоном. В итоге грузовик снова перестраивается, и машине службы спасения удается проехать вперед.

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