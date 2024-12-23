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Tesla стала рекордсменом по отзывам машин для ремонта в 2024 году

Tesla, отозвавшая 5 млн авто за год, стала лидером по числу машин с дефектами
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Tesla

Tesla в США стала в 2024 году рекордсменом по количеству отозванных для ремонта машин, опередив Stellantis и Ford, у которого этот показатель был самым высоким в предыдущие три года. Об этом сообщает Carscoops.

«Tesla объявила только о 15 отзывных кампаниях против 67 у Stellantis и 62 у Ford, но если посмотреть на общее количество отозванных автомобилей, то бренд электромобилей значительно опережает их», — отмечается в публикации.

Всего различные отзывные кампании затронули 5,1 млн автомобилей Tesla. Только пикапы Tesla Cybertruck на протяжении года отзывались не менее шести раз.

Концерн Stellantis отозвал в связи с выявленными дефектами 4,7 млн машин, Ford — 4,4 млн машин. На четвертом месте в рейтинге самых отзываемых оказалась японская Honda — вмешательства сервисных специалистов за счет производителя в 2024 году потребовали 3,8 млн ее автомобилей. Показатель американского General Motors значительно ниже — 1,9 млн машин.

Ранее Nissan и Honda анонсировали слияние компаний в 2026 году.

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