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Петербуржец ногой «растоптал» автомобиль и попал на видео

Появилось видео, как петербуржец правой ногой растоптал автомобиль

В Санкт-Петербурге мужчина одной правой ногой «растоптал» автомобиль в Адмиралтейском районе. Об этом сообщает Telegram-канал 78.ru.

«Действо развернулось сегодня ночью на территории ЖК «Галактика». Очевидцами «расправы» стали жильцы дома», — говорится в публикации.

На видео показано, как мужчина топчет ногой лобовое стекло. Также у машины смята крыша. О причинах такого поведения не сообщается.

До этого в Брянске 76-летняя пенсионерка устроила поджог автомобиля возле отделения полиции, чтобы подать сигнал вертолетам ФСБ.

«Вечером 21 декабря на стоянке Брянского линейного отдела полиции вспыхнула Mitsubishi Carisma 2002 года. Машина была не служебной — она принадлежала помощнику оперативного дежурного. За 10 минут пожар удалось потушить, а затем оперативники задержали подозреваемую», — передает Telegram-канал Baza.

Ранее водителям рассказали о вреде употребления насвая за рулем.

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