Пенсионерка подожгла авто у полиции для сигнала вертолетам ФСБ

В Брянске 76-летняя пенсионерка устроила поджог автомобиля возле отделения полиции, чтобы подать сигнал вертолетам ФСБ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Вечером 21 декабря на стоянке Брянского линейного отдела полиции вспыхнула Mitsubishi Carisma 2002 года. Машина была не служебной — она принадлежала помощнику оперативного дежурного. За 10 минут пожар удалось потушить, а затем оперативники задержали подозреваемую», — говорится в публикации.

По словам пенсионерки, она на протяжении нескольких дней якобы была постоянно на связи с «сотрудниками ФСБ из Москвы». Именно они заявили, что нужно поджечь машину — так вертолеты ФСБ должны были увидеть сигнал.

До этого сообщалось, что учительница английского языка из Владимирской области попыталась поджечь отделение полиции из-за действий украинских телефонных мошенников. По данным местных жителей, женщина подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району и бросила коктейль Молотова. Злоумышленницу задержали на месте.

Ранее в Тульской области мужчина попытался поджечь отдел полиции.