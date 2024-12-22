Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге таксист напал с ножом на пассажира за отказ платить

«78.ru»: в Петербурге водитель такси напал на пассажира
close
Shutterstock

Пьяный петербуржец попал в больницу в тяжелом состоянии после конфликта с водителем службы такси. Об этом сообщает «78.ru».

Во Фрунзенском районе Петербурга, пьяный пассажир такси получил удар ножом от водителя, когда отказался оплачивать поездку. 46-летний раненый петербуржец сумел добраться до дома, жена вызвала мужчине скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением, его состояние медики оценивают как тяжелое. Подозреваемого в нападении — водителя службы такси, задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Костромской области подросток напал с ножом на таксиста. 16-летний юноша, не желая платить за поездку в такси, ударил шофера ножом в шею и скрылся с места преступления. Пострадавшего удалось спасти. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

Ранее таксист отказался везти большую компанию и избил потенциальных пассажиров битой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами