В Петербурге таксист напал с ножом на пассажира за отказ платить

Пьяный петербуржец попал в больницу в тяжелом состоянии после конфликта с водителем службы такси. Об этом сообщает «78.ru».

Во Фрунзенском районе Петербурга, пьяный пассажир такси получил удар ножом от водителя, когда отказался оплачивать поездку. 46-летний раненый петербуржец сумел добраться до дома, жена вызвала мужчине скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резаным ранением, его состояние медики оценивают как тяжелое. Подозреваемого в нападении — водителя службы такси, задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Костромской области подросток напал с ножом на таксиста. 16-летний юноша, не желая платить за поездку в такси, ударил шофера ножом в шею и скрылся с места преступления. Пострадавшего удалось спасти. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

Ранее таксист отказался везти большую компанию и избил потенциальных пассажиров битой.