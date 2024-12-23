Лукашенко рассказал, как белорусы могут помочь в производстве автомобилей «Москвич»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил мэру Москвы Сергею Собянину помощь в производстве автомобилей «Москвич». Об этом сообщает БелТА.

«Очень поддерживаю вас в том, что вы, махнув рукой на эти западные санкции, начали выпускать свои автомобили, которые мы когда-то хорошо знали, но уже на более высоком уровне. Думаю, место Беларуси найдется в этих проектах, особенно в плане автокомпонентов и прочего. Может быть, даже и больше», — приводит агентство слова Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что в стране выпускаются автомобили Belgee по китайским технологиям. Он напомнил, что ранее Белоруссия участвовала в производстве «Москвичей» и других автомобилей и выразил надежду, что мэр Москвы не будет против сотрудничества в автомобилестроении.

До этого стало известно, что в России автомобили «Москвич» вернулись в десятку наиболее продаваемых.

Ранее автозавод «Москвич» подвел итоги уходящего года.