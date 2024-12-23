Автозавод «Москвич» подвел итоги уходящего года

Автозавод «Москвич» заявил, что пошел по пути честных цен на машины

Автозавод «Москвич» подвел итоги 2024 года. Об этом сообщает «Российская газета».

«Одним из самых значимых событий стал запуск производства автомобилей полного цикла (CKD) в мае 2024 года. Это решение позволило «Москвичу» перейти на новый уровень производства, обеспечив сварку и окраску автомобилей непосредственно на заводе», — заявил производитель.

Отмечается, что для достижения этой цели пришлось построить новую линию сварки. Впоследствии она помогла стабилизировать цены и сыграла важную роль в увеличении продаж компании за год на 60%.

«Важно отметить, что «Москвич» пошел по пути «честной цены». Это означает, что стоимость автомобилей фиксирована и не подвержена влиянию дополнительных условий, которые часто встречаются на рынке», — добавил «Москвич».

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что производитель продолжает работу над локализацией своих машин.

До этого сообщалось, что по итогам 51-й недели 2024 года «Москвич» вернулся в десятку наиболее продаваемых автомобилей в России.

С 16 по 22 декабря в России продано 665 новых «Москвичей», что позволило российскому бренду улучшить позиции. Неделей ранее «Москвич» выбыл из числа десяти наиболее популярных в России автомобильных брендов.

Ранее стала известна дата продаж нового кроссовера «Москвич 8» в России.