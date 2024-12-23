Автозавод «Москвич» подвел итоги уходящего года

Автозавод «Москвич» подвел итоги 2024 года. Об этом сообщает «Российская газета».
«Одним из самых значимых событий стал запуск производства автомобилей полного цикла (CKD) в мае 2024 года. Это решение позволило «Москвичу» перейти на новый уровень производства, обеспечив сварку и окраску автомобилей непосредственно на заводе», — заявил производитель.
Отмечается, что для достижения этой цели пришлось построить новую линию сварки. Впоследствии она помогла стабилизировать цены и сыграла важную роль в увеличении продаж компании за год на 60%.
«Важно отметить, что «Москвич» пошел по пути «честной цены». Это означает, что стоимость автомобилей фиксирована и не подвержена влиянию дополнительных условий, которые часто встречаются на рынке», — добавил «Москвич».
Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что производитель продолжает работу над локализацией своих машин.
До этого сообщалось, что по итогам 51-й недели 2024 года «Москвич» вернулся в десятку наиболее продаваемых автомобилей в России.
С 16 по 22 декабря в России продано 665 новых «Москвичей», что позволило российскому бренду улучшить позиции. Неделей ранее «Москвич» выбыл из числа десяти наиболее популярных в России автомобильных брендов.
Ранее стала известна дата продаж нового кроссовера «Москвич 8» в России.