«Москвич» ворвался в десятку наиболее продаваемых в России машин

«Москвич» вошел в число 10 наиболее продаваемых машин в России

По итогам 51-й недели 2024 года «Москвич» вернулся в десятку наиболее продаваемых автомобилей в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С 16 по 22 декабря в России продано 665 новых «Москвичей», что позволило российскому бренду улучшить позиции. Неделей ранее «Москвич» выбыл из числа десяти наиболее популярных в России автомобильных брендов.

По итогам 51-й недели лидерство на российском рынке сохраняет Lada с результатом 8,3 тыс. проданных машин. На втором месте Haval (3,5 тыс. машин), за ним следуют Chery (2,9 тыс. машин), Geely (2,1 тыс. машин) и Changan (1,4 тыс. машин).

Завершают первую десятку самых результативных автомобильных марок Jaecoo, Jetour, «Москвич», Omoda и GAC. Всего за неделю в России продано 28,7 тыс. новых легковых автомобилей (на 14% больше, чем неделей ранее).

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