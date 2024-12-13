«АвтоВАЗ» попросили отозвать 600 тыс. машин без подушек безопасности

Национальный автомобильный союз (НАС) направил в Росстандарт и президенту «АвтоВАЗа» Максиму Соколову обращения с просьбой отозвать 600 тыс. автомобилей без подушек безопасности, которые завод выпускал с 2022 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

НАС просит провести отзывную кампанию в отношении автомобилей без подушек безопасности, ABS, системы стабилизации и других опций, которые «АвтоВАЗ» выпускал после введения санкций, и за счет завода доукомплектовать их необходимыми системами и оборудованием.

Автомобили Lada без систем безопасности ездят по дорогам и подвергают опасности водителей и пешеходов, а отзывная кампания позволит повысить безопасность водителей и продемонстрировать заботу о потребителях, указали в НАС.

Автомобили Lada в упрощенных комплектациях «АвтоВАЗ» начал выпускать летом 2022 года, впоследствии подушки безопасности, антиблокировочную систему тормозов и систему стабилизации вернули в оснащение Lada.

Ранее россиянам назвали восемь систем автомобиля, которые подлежат проверке на техосмотре.