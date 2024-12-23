Водителям рассказали, зачем возить с собой наполнитель для кошачьего туалета

Забуксовавший на льду или в сугробе автомобиль можно вытащить с помощью кошачьего туалета. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автоэкспертов «Авто.ру».

«Под буксующее колесо можно бросить горсть песка, гравия или грунта. Если рядом есть магазин, то можно купить соль, которая поможет растопить лед, либо наполнитель для кошачьего туалета — это сильный абсорбент, он сработает как песок, увеличив сцепление шин», — объяснили эксперты.

До этого автомобильный эксперт Алексей Ревин заявил, что в российской зиме холодный мотор опасно нагружать — есть риск снижения его ресурса.

«Нужно внимательно следить за стрелкой тахометра, который устанавливают практически на все автомобили. Сразу после пуска двигателя она указывает на 1200-1500 об/мин. А по мере прогрева обороты постепенно падают до 650-800 в минуту. Именно до этого момента желательно греть мотор на неподвижном автомобиле», — рассказал он.

По словам Ревина, для безопасного ускорения прогрева мотора нужно спустя несколько минут после запуска двигателя плавно нажать на газ, чтобы обороты увеличились до 2 тыс. в минуту.

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