Стало известно, когда «Соллерс» начнет выпускать новые минивэны

Компания «Соллерс» собирается запустить производство минивэнов в декабре текущего года. Об этом ТАСС рассказал заместитель гендиректора компании Зоя Каика в рамках выставки-форума «Иннопром-2024».

«Мы рассчитываем, что в декабре 2024 года мы запустим производство минивэнов. Это вообще уникальный для российского именно производства продукт. В то же время мы считаем, что это очень интересная растущая ниша комфортабельных минивэнов для семейного, для частного использования, да», — отметила она.

По ее словам, компания заметила рост продаж в этом сегменте. Производство новых минивэнов планируют наладить на площадке «Соллерс Алабуга».

До этого выяснилось, какой минивэн будет выпускаться под брендом Соллерс. По данным Telegram-канала No Limits, очевидно, что речь идет о модели JAC Refine.

Длина Refine RF8 составит 5200 мм. У минивэна широкая решетка радиатора, светодиодные фары и сдвижные боковые двери. Опционально крышу можно окрасить в белый цвет. В салоне установлен руль, похожий на штурвал, а на передней панели находится большой экран мультимедиа.

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