Названы пять мест Chevrolet Niva, наиболее подверженных коррозии

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» рассказал о том, где чаще всего появляется ржавчина у Chevrolet Niva.

«Широкая отвесная кромка капота ловит встречные камешки. И если те пробивают краску до металла, быстро заводится коррозия. Маленькие жучки появляются практически сразу», — отметил эксперт.

Кроме того, задний бампер может быть установлен так, что натирает крыло до металла, на котором появляется коррозия.

Также коррозия может появляться возле ручек боковых дверей и вокруг корпуса антенны.

Коррозия задних арок в проемах обнаружилась спустя пять лет после начала эксплуатации автомобиля.

До этого автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал о минусах седана Changan Eado Plus, который он эксплуатировал несколько месяцев.

По его словам, в автомобиле отсутствует подогрев сидений. Картинка с камер кругового обзора посредственная. Передняя камера регистратора расположена в решетке радиатора. Зимой на ней налипает снег. Также в автомобиле часто запотевают стекла.

Ранее были названы минусы обновленного кроссовера Changan CS75 Plus.