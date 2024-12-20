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Названы минусы обновленного кроссовера Changan CS75 Plus

Автоэксперт Милешкин назвал три минуса обновленного Changan CS75 Plus
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Changan

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал о минусах обновленного китайского кроссовера Changan CS75 Plus.

«С зимними опциями, без которых на российском рынке успеха не видать, пока лишь «полумеры». Обогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя уже есть. А вот «теплые» задние сиденья, руль и лобовое стекло появятся чуть позже», — сказал Милешкин.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что климат-контроль всего лишь однозонный, а вентиляция есть только у водительского кресла. Также у автомобиля ни в одной версии нет полного привода.

До этого Милешкин рассказал о минусах седана Changan Eado Plus, который он эксплуатировал несколько месяцев.

По его словам, в автомобиле отсутствует подогрев сидений. Картинка с камер кругового обзора посредственная. Передняя камера регистратора расположена в решетке радиатора. Зимой на ней налипает снег. Также в автомобиле часто запотевают стекла.

Ранее были названы сроки обновления автомобилей УАЗ.

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