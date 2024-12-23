В Москве столкнулись автобус и маршрутка, есть пострадавшие

В Москве пять человек пострадали в жестком ДТП с автобусом и маршруткой

В Москве столкнулись маршрутка и автобус с пассажирами. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«На Профсоюзной улице столкнулись маршрутное такси и автобус. Пострадали пять человек, одного из них деблокировали и передали врачам», — говорится в публикации.

По данным ТАСС, ДТП произошло утром в 09:07. По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением. Подробности аварии устанавливаются.

До этого грузовик Scania врезался в бетонные ограждения и опрокинулся на 40-м км МКАД сегодня утром. Машина перевозила водку. Водитель фуры серьезно пострадал и его госпитализировали. Судя по данным сервиса Яндекс Карты, пробка растянулась на несколько километров.

Ранее движение автомобилей оказалось затруднено на МКАД из-за опрокидывания грузовика.