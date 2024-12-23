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В корме для котят курьер привез больше 20 кг наркотиков в Тулу

Shot: в Туле в корме для котят нашли 21 кг наркотиков
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Julian Stratenschulte/Global Look Press

В Туле в упаковках корма для котят нашли 20 кг наркотиков. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Необычную «еду» для домашних питомцев обнаружили в жестянках в грузовичке, приехавшем в Тулу из Чехова. Водитель открестился, мол, попросили привезти все по адресу на Калужское шоссе, а что внутри — не знал», — говорится в публикации.

В итоге в банках нашли мефедрон. Впоследствии курьер признался, что собирался все сбыть. Было возбуждено уголовное дело.

До этого в Архангельской области сотрудники Госавтоинспекции нашли у пассажира Toyota 3,4 кг гашиша.

«Оптовую партию наркотиков мужчина забрал в Санкт-Петербурге, а оттуда на попутной машине отправился в Архангельск, где планировал сбыть запрещенный товар бесконтактным способом, оборудовав тайники», — отмечается в сообщении МВД.

Водитель машины не знал, какой груз перевозит его пассажир, уточнили в ведомстве.

Ранее в Подмосковье зафиксировали массовые отравления наркотиками.

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