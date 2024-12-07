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Архангельские гаишники остановили на дороге Toyota с 3,4 кг наркотиков

В Архангельской области ДПС задержала на дороге Toyota с 3,4 кг наркотиков

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МВД МЕДИА

В Архангельской области сотрудники Госавтоинспекции нашли у пассажира Toyota 3,4 кг гашиша, сообщает «МВД Медиа».

«Оптовую партию наркотиков мужчина забрал в Санкт-Петербурге, а оттуда на попутной машине отправился в Архангельск, где планировал сбыть запрещенный товар бесконтактным способом, оборудовав тайники», — отмечается в сообщении МВД.

Водитель машины не знал, какой груз перевозит его пассажир, уточнили в МВД. В сумке пассажира полицейские нашли 35 брикетов вещества коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш. Предполагаемый наркокурьер отпущен под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.

До этого в Москве на МКАД произошло массовое ДТП с грузовиками.

Также стало известно, что в Воронеже горящий человек выпал из окна на припаркованный автомобиль, пострадавшему выжить не удалось.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли изготавливать незамерзайку самостоятельно.

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