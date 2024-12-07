Архангельские гаишники остановили на дороге Toyota с 3,4 кг наркотиков

В Архангельской области сотрудники Госавтоинспекции нашли у пассажира Toyota 3,4 кг гашиша, сообщает «МВД Медиа».

«Оптовую партию наркотиков мужчина забрал в Санкт-Петербурге, а оттуда на попутной машине отправился в Архангельск, где планировал сбыть запрещенный товар бесконтактным способом, оборудовав тайники», — отмечается в сообщении МВД.

Водитель машины не знал, какой груз перевозит его пассажир, уточнили в МВД. В сумке пассажира полицейские нашли 35 брикетов вещества коричневого цвета. Экспертиза показала, что это гашиш. Предполагаемый наркокурьер отпущен под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.

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