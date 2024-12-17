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ГИБДД уберет фантомные камеры, из-за которых россияне играют в «кенгуру»

МВД: из базы ГИБДД уберут сведения о 20 тысячах несуществующих дорожных камер

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

МВД России очистит базу ГИБДД, в которой некорректно отображается число установленных на российских дорогах камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом говорится в ответе (есть у «Газеты.Ru») министерства на запрос Национального автомобильного союза (НАС). Сейчас таких камер насчитывается более 20 тысяч.

«В настоящее время ведутся работы по устранению отображения некорректных данных. Актуальные сведения размещены в региональных сегментах официального интернет-сайта Госавтоинспекции, входящего в состав комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России», — говорится в письме, адресованном руководству союза.

По данным НАС, в базе Госавтоинспекции насчитывается 50 тыс. мест установки камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. При этом МВД по итогам I квартала 2024 года заявило о том, что в РФ действуют 29,8 тыс. комплексов.

В НАС подсчитали, что не менее 20,4 тыс. мест размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД приведены в базе данных ГИБДД ошибочно, контроль в таких местах с помощью комплексов видеофиксации не ведется.

В результате на дорогах возникает так называемый «эффект кенгуру»: водители, видя в навигаторе камеру, которой в реальности нет, замедляются, а затем сильно разгоняются. Это приводит к аварийным ситуациям на дорогах, убеждены правозащитники.

В связи с этим НАС попросило МВД уточнить места реального расположения камер и затем удалить из базы несуществующие комплексы.

Ранее МВД попросили отменить штрафы в зоне вторжения ВСУ.

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