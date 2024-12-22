На юге Москвы водитель сбил двух пешеходов, уходя от ДТП

В Москве водитель сбил двух пешеходов, пытаясь увернуться от другой машины

На юге Москвы водитель Volkswagen сбил двух пешеходов, пытаясь предотвратить другое ДТП. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Двух пешеходов на тротуаре сбил водитель легковушки, уходя от столкновения с другим автомобилем на Бирюлевской улице. После этого Volkswagen влетел в забор», — отмечается в публикации.

Пострадавшие госпитализированы. О тяжести их травм не сообщается. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые разбираются в обстоятельствах аварии.

На опубликованном видео видно, что белый седан Volkswagen Polo с оторванным бампером пересек тротуар и уткнулся в строительный забор, ограждающий территорию кинотеатра «Керчь». Рядом стоят несколько человек, на обочине припаркована машина ДПС.

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