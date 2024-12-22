Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержан угонщик, похитивший у уральца подаренную блогером BMW за 12 млн рублей

На Урале задержали угонщика BMW, подаренного блогером местному жителю
close
Телеграм-канал Ural Mash

На Урале полицейские задержали Ивана Рябченко, подозреваемого в угоне BMW M4, которую подарил жителю Сысерти блогер Михаил Литвин. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Полицейские поймали Рябченко спустя девять дней — на руках были билеты до Ставрополя. Сейчас в изоляторе — ждёт решения суда. Автомобиль на спецстоянке», — отмечается в публикации.

Житель Сысерти по имени Антон, получивший от Литвина автомобиль BMW M4 за 12 млн рублей, не собирался сам ездить на машине и договорился о ее продаже. Накануне сделки он передал потенциальному покупателю ключи от автомобиля для визита в шиномонтаж и установки на машину зимних шин. Однако тот скрылся вместе с машиной.

Блогер Михаил Литвин в ноябре провел конкурс среди своих подписчиков, по результатам которого передал им 11 автомобилей BMW M4.

Ранее стало известно, что BMW в Германии перекрыла канал поставки машин в Россию в обход санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами