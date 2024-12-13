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Блогер подарил уральцу BMW, и ее тут же угнали

Блогер Литвин подарил уральцу BMW, и ее сразу же угнали

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Телеграм-канал Ural Mash

У жителя Сысерти угнали BMW M4, который он получил как победитель конкурса, проведенного блогером Михаилом Литвиным. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, молодой человек по имени Антон собирался продать полученный BMW стоимостью 12 млн рублей и договорился с покупателем. Подписание документов и передача денег были запланированы на 12 декабря. В ночь перед этой датой автовладелец отдал потенциальному покупателю ключи от машины, чтобы тот перегнал BMW в шиномонтаж для смены летних шин на зимние.

После этого Антон не видел ни автомобиля, ни человека, которому хотел продать машину. Он обратился в полицию с заявлением.

В ноябре блогер Михаил Литвин провел конкурс среди своих подписчиков, по результатам которого передал им 11 автомобилей BMW M4.

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