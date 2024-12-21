В Иране 10 человек погибли в результате падения автобуса в горную долину

В Иране 10 пассажиров погибли в результате падения автобуса в горную долину

В Иране пассажирский автобус упал в горную долину в провинции Лурестан. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim News.

Сообщается, что службы спасения оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим. В результате ДТП 10 человек погибли, 17 получили травмы, среди пострадавших есть тяжелораненые.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, как в горах лежат обломки автобуса, среди которых ходят люди и кричат.

По словам сотрудников медицинских служб, инцидент произошел в районе Паалам на дороге между городами Андишмек и Полдоктар. Причиной аварии стало несоблюдение водителем скоростного режима и потеря управления над транспортным средством. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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