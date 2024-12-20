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Знаменитая фигуристка Синицына отказалась винить ДТП в своих неудачах

Фигуристка Синицына: осеннее ДТП не виновато в неудачах на льду
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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Ксения Синицына, попавшая осенью в серьезную аварию на машине, рассказала, что восстановила авто. Об этом стало известно РИА Новости.

«Я старую машину восстановила. Две недели назад начала снова ездить на ней. Два месяца чинили, было большое финансовое вложение, запчасти долго искали <...> Моя машина мечты? Конечно, хочется BMW или Mercedes, но мне нравится моя машинка красненькая, я очень ей довольна», — рассказала она журналисткам.

Синицына также призвала не искать причин своих неудач на льду в ДТП. По ее словам, ей тяжело с точки зрения психологии, но авария тут не при чем, и проблемы надо искать в себе.

За короткую программу на чемпионате РФ в Омске фигуристка получила 69,99 балла, уступив главным конкуренткам.

До этого сообщалось, что фигуристка Ксения Синицына снялась с чемпионата Москвы потому, что она попала в аварию по дороге на турнир.

«Попала в сильное ДТП по дороге на соревнования, примерно в два часа дня. Передо мной машина затормозила, я затормозила, и сзади в меня влетела машина, меня развернуло. Было очень страшно. Машина в ужасном состоянии, со здоровьем все хорошо», — рассказала Синицына.

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