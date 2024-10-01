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Фигуристка Синицына снялась с чемпионата Москвы из-за аварии

Фигуристка Синицына попала в аварию по дороге на чемпионат Москвы

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Ксения Синицына снялась с чемпионата Москвы потому, что она попала в аварию по дороге на турнир. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Попала в сильное ДТП по дороге на соревнования, примерно в два часа дня. Передо мной машина затормозила, я затормозила, и сзади в меня влетела машина, меня развернуло. Было очень страшно. Машина в ужасном состоянии, со здоровьем все хорошо», — рассказала Синицына.

1 октября на чемпионате Москвы состоялся прокат короткой программы. Победу одержала ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова с результатом 67,55 балла.

20-летняя Синицына является победительницей этапа Гран-при России по фигурному катанию.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитете (МОК) 28 марта 2024 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее российский тренер назвал украинскую фигуристку больным человеком.

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