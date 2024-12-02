Депутат Журова посоветовала родителям поговорить с Загитовой из-за нарушений ПДД

Депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что фигуристка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз, передает Metaratings.ru.

«Я бы посоветовала родителям Загитовой поговорить с ней, чтобы вразумили ее. Сомневаюсь, что Алина всегда сама водит машину. То, что у нее есть два автомобиля, не значит, что она всегда за рулем», — сказала Журова.

Утверждается, что 175 штрафов Загитова получила за рулем автомобиля Porsche Macan, а еще 22 — за рулем на BMW X6. При этом фигуристка оплатила все штрафы.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Ранее олимпийская чемпионка высмеяла Загитову за нарушения ПДД.